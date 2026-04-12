Derthona schiaccia Trento | 103 punti e il ritorno trionfale ai Playoff

Nella giornata di domenica 12 aprile 2026, la squadra di Derthona ha battuto Trento e raggiunto i playoff con il punteggio di 103 punti. La partita si è svolta alla Nova Arena di Tortona, dove la squadra ha conquistato una vittoria importante. Con questa vittoria, Derthona ha confermato la sua posizione nella parte alta della classifica della Lega Basket Serie A.

La Nova Arena di Tortona si trasforma in un palcoscenico di pura euforia sportiva in questa domenica 12 aprile 2026, mentre la Bertram Derthona ufficialeizza il proprio ritorno ai vertici della LBA. Con una prestazione dominante che ha i padroni di casa travolgere la Dolomiti Energia Trentino per 103-84, i bianconeri hanno messo il sigillo matematico sulla qualificazione ai Playoff, interrompendo un anno di assenza dalle fasi cruciali del campionato. L’atmosfera nel palazzetto piemontese è stata elettrica fin dal primo secondo, con un inizio di gara caratterizzato da un duello fisico intenso che ha tre schiacciate consecutive scambiarsi tra le due formazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derthona schiaccia Trento: 103 punti e il ritorno trionfale ai Playoff Eurolega: Milano crolla 93-103, addio ai playoffLa sconfitta di Milano contro il Paris Basketball segna la fine delle speranze Eurolega per l’EA7. Nimir trascina la Champions: 35 punti per il successo del Trento, ora playoff con VarsaviaLa serata di Champions League ha visto la Trentino Itas affrontare lo Ziraat Bankkart Ankara in casa, chiudendo la fase a gironi con una sconfitta in...