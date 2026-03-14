Dal panettone ai lievitati apre in città un nuovo ' laboratorio' di prodotti artigianali

A Ferrara apre un nuovo laboratorio dedicato alla produzione di lievitati artigianali, tra cui il panettone e altri prodotti da forno. Lo spazio si concentra sulla lavorazione del pane con lievito madre e sulla sperimentazione di ricette senza glutine. L’iniziativa mira a offrire prodotti di qualità e a promuovere tecniche di panificazione tradizionali e innovative.

A Ferrara c’è un nuovo spazio dedicato ai grandi lievitati artigianali, al pane a lievito madre e alla ricerca sul gluten free. Dopo i riconoscimenti ottenuti con Me Pizzeria, Filippo Venturi ed Enrico Colombani hanno dato vita a Ferrara a un nuovo progetto interamente dedicato al mondo dei lievitati artigianali: Laboratorio Venturi. Coinvolta nell’avventura è Soccorsa Littero, professionista con una lunga esperienza nel settore della pasticceria e dei grandi lievitati. Il laboratorio sarà dedicato principalmente alla produzione di grandi lievitati artigianali durante tutto l’anno. Accanto ai grandi classici della tradizione, come panettone e colomba, nasceranno lievitati pensati per diverse ricorrenze e momenti dell’anno, declinati in gusti differenti, con ingredienti selezionati, sospensioni diverse e forme sempre nuove. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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