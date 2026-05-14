Nella giornata di oggi è stato aperto l’hub di Ceparana, che offre vari servizi alla popolazione locale. L’assessore regionale ha annunciato che entro maggio le 32 Case di Comunità della Liguria saranno coinvolte in un cambio di rotazione per 225 medici di medicina generale, nell’ambito di una nuova programmazione sanitaria. Questa novità riguarda la distribuzione del personale medico sul territorio regionale.

La previsione dell’assessore Massimo Nicolò è chiara. A maggio nelle 32 Case di Comunità della Liguria ruoteranno 225 medici di medicina generale intensificando così l’obiettivo della nuova programmazione. Stamani alle 10.45 inaugura l’Hub di Ceparana che si aggiunge a quelle già operative in città in via XXIV Maggio (Hub) e via Sardegna (Spoke) e a Luni (Spoke). Il mese prossimo verrà inaugurato anche l’Hub di Sarzana. Stamani dunque i servizi sociosanitari verranno trasferiti dalla sede distrettuale di piazza IV Novembre nella nuova sede di via Garibaldi 12 con gli stessi giorni di apertura e orari. I servizi attivi Cup, anagrafe... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre l’hub di Ceparana. Tutti i servizi e gli orari

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