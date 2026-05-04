Servizi per cicloturisti e appassionati | l' hub de ' La Belle Equipe' apre in centro

Da pisatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa è stata inaugurata una nuova ciclostazione di 900 metri quadrati, dedicata a cicloturisti e appassionati di biciclette. L’hub, chiamato ‘La Belle Equipe’, è presente nel centro cittadino e rappresenta un punto di riferimento dal 2016. La struttura si amplia con questa apertura, offrendo uno spazio dedicato a chi utilizza la bicicletta, in un’area che si inserisce in un periodo di sviluppo per il settore ciclistico locale.

Prende spunto da un'epoca di grande fermento e sviluppo il nome ‘La Belle Equipe’, l'attività presente a Pisa dal 2016 che oggi si afferma come un vero punto di riferimento per cicloturisti e appassionati con l'inaugurazione della nuova ciclostazione, un hub di 900 metri quadrati con una vasta.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica(Adnkronos) – Dopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un...

Apre un nuovo negozio di telefonia e servizi digitali in piazza Saffi: "Crediamo nel centro storico""L’apertura del nuovo punto vendita si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento commerciale del centro storico, sempre più orientato a...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Apre la ciclostazione. Un hub multiservizi a misura di cicloturista; Medio Fondo della Verna, appuntamento domani: ci sarà anche Davide Cassani; Apre la ciclostazione Un hub multiservizi a misura di cicloturista.

belle equipe servizi per cicloturisti eServizi per cicloturisti e appassionati: l'hub de 'La Belle Equipe' apre in centroPrende spunto da un'epoca di grande fermento e sviluppo il nome ‘La Belle Equipe’, l'attività presente a Pisa dal 2016 che oggi si afferma come un vero punto di riferimento per cicloturisti e appassio ... pisatoday.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.