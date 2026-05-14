Appuntamento in Piazza con Luca Frigerio 

Da panorama.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro è previsto in Piazza con il sindaco di Campione d’Italia, mentre il Comune tenta di risanare i conti pubblici dopo anni di dissesto. Tra le priorità ci sono il rilancio del settore turistico, l’attività del Casinò e il progetto denominato «Campione Rilancia». Questi aspetti saranno fondamentali per valutare la stabilità economica del Comune nei prossimi cinque anni.

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Dopo gli anni del dissesto, Campione d’Italia prova a ripartire: conti pubblici in ordine, rilancio turistico, ruolo del Casinò e progetto «Campione Rilancia» sono i nodi decisivi per misurare la reale tenuta economica del Comune nei prossimi cinque anni. .🔗 Leggi su Panorama.it

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