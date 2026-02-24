Ciclismo amatori Il Team Frigerio piazza la doppietta con Cavalleri e Moruzzi

Il Team Frigerio ha vinto due tappe del Gran Premio d’Inverno per Cicloamatori a Borghetto Lodigiano grazie alle prestazioni di Cavalleri e Moruzzi. La squadra si distingue per la strategia efficace e la buona preparazione, che hanno permesso ai suoi atleti di emergere tra i più veloci. I corridori hanno sfruttato le salite e le discese per guadagnare terreno sugli avversari, lasciando intuire il loro ruolo di protagonisti nella competizione. La sfida continua con nuove tappe previste nei prossimi giorni.

I più forti vengono a galla e nelle due prime tappe del Gran Premio d’Inverno per Cicloamatori, che si sono disputate a Borghetto Lodigiano, la doppietta è firmata dalla Frigerio Viaggi-SlopLine di Giussano. Inizio folgorante per la pattuglia di Giancarlo Frigerio che trova la maniera di conquistare con Paolo Cavalleri e Francesco Moruzzi le prime due frazioni della corsa lodigiana in cui i portacolori del team brianzolo sono stati gli indiscussi protagonisti. Il primo a prendersi i meriti è Moruzzi che nel convulso sprint finale si mette alle spalle Silvano Bottarelli (Utp Velo Club Pontenure) e Luigi Irco della Legnanese mentre il compagno di squadra Marco Achilli si piazza in sesta posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

