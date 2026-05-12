' November' ultimo appuntamento di prosa con protagonista Luca Barbareschi

Martedì 19 e mercoledì 20 alle ore 21, al Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘November’. Questo rappresenta l’ultimo appuntamento di prosa della stagione 25-26 e vede come protagonisti Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari, Nico Di Crescenzo e Brian Boccuni. La rappresentazione conclude il ciclo di spettacoli in programma per questa stagione teatrale.

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Martedì 19 e mercoledì 20 (ore 21), al Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘November’. Ultimo appuntamento di prosa per la stagione 25-26 con protagonisti Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari, Nico Di Crescenzo e Brian Boccuni.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Luca Barbareschi in “November” di David MametLuca Barbareschi sarà protagonista al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) giovedì 9 e venerdì 10 aprile alle ore 21 in “November” di... 'November', Luca Barbareschi e Chiara Noschese al Verdi con una satira affilata ed esilaranteLa Stagione di Prosa 2526 del Teatro Verdi, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si avvia all’epilogo e, prima del gran... Argomenti più discussi: Luca Barbareschi è il presidente Charles Smith; November, quando la politica diventa una brillante commedia amara; Cosa fare a Milano a Maggio 2026: Gli Eventi da Segnare in Agenda. November: risate al vetriolo con Barbareschi e Noschesedal 5 al 17 maggio al Teatro Manzoni di Milano si racconta l’America cinica del Premio Pulitzer David Mamet Poche volte a teatro si assiste a un legame così profondo di ammirazione tra autore e attore ... panorama.it