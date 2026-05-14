I l suono dell’ultima campanella a giugno, per generazioni di studenti, ha coinciso con il rito delle aule deserte fino a settembre. Quest’anno, però, il panorama scolastico italiano si prepara a cambiare volto. Con la firma del nuovo decreto da parte del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, prende ufficialmente il via il Piano estate 2026, un progetto che trasforma gli istituti scolastici da luoghi di pura didattica a spazi di aggregazione, creatività e supporto per le famiglie. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Piano estate, la porta della scuola non chiude più per tre mesi. L’iniziativa nasce con una missione precisa: non lasciare soli i ragazzi e i bambini per troppi mesi, offrendo però loro un’alternativa sicura, stimolante e, soprattutto, gratuita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Approvato il "Piano estate" che prevede scuole e istituti scolastici aperti come spazi di aggregazione, creatività e supporto per le famiglie

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