Approvato il piano energetico ambientale regionale | cosa prevede

Il consiglio regionale ha approvato oggi il nuovo Piano energetico ambientale regionale (Pear), aggiornando il documento del 2017. La strategia riguarda la regione fino al 2030 e include misure per ridurre i consumi energetici. La decisione si inserisce in un quadro di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale, con obiettivi specifici per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.

Parola d'ordine, ridurre i consumi: il consiglio regionale ha approvato oggi il Piano energetico ambientale regionale (Pear), aggiornando il precedente documento del 2017 e definendo la strategia della Liguria fino al 2030.Il percorso punta verso un sistema più sostenibile e individua le azioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Decreto bollette approvato diventa legge, cosa prevede tra bonus e stop al telemarketing energeticoIl Decreto bollette è ufficialmente legge dello Stato: il Senato ha dato il via libera definitivo con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti,... Protezione civile, approvato il nuovo regolamento del Gruppo comunale. Cosa prevedeE’ stato approvato nel corso del consiglio comunale del 27 dicembre il nuovo regolamento per il funzionamento del Gruppo comunale volontari di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: NICHELINO – Approvato il piano per l’energia sostenibile; Ecco come rispondere allo shock energetico: la prima azione è installare 20 GW di rinnovabili all’anno; Il piano energetico di AfD: ritorno al nucleare, riapertura di Nord Stream e addio alla transizione verde; Piemonte, crescono le rinnovabili: in espansione anche le comunità energetiche. Regione: approvato il Piano energetico che avrà validità sino al 2030Dall'ufficio stampa di Regione Liguria Il Consiglio regionale ha approvato oggi il Piano energetico ambientale regionale (Pear), aggiornando il precedente ... levantenews.it Regione, approvato il piano energetico ambientale, definita la strategia al 2030Regione, approvato il piano energetico ambientale, definita la strategia al 2030, si punta allo sviluppo delle fonti rinnovabili ... liguria.bizjournal.it La Camera ha approvato l’emendamento che supera l’impugnativa tecnica sul DURC. Un risultato significativo per i balneari colpiti dal ciclone Harry. Con questo intervento assicuriamo un quadro normativo chiaro e privo di ostacoli per gli adempimenti delle i x.com Approvato all’unanimità l’ordine del giorno a 130 anni dalla nascita del presidente esempio di antifascismo e integrità morale. Salis: “Il suo legame con la nostra città è scolpito nella pietra” - facebook.com facebook