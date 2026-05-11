Nidi aperti d' estate voucher di 200 euro per le famiglie livornesi | i requisiti e come fare domanda

Il Comune di Livorno ha annunciato un nuovo sostegno economico destinato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni iscritti ai servizi educativi autorizzati e accreditati. La misura prevede voucher di 200 euro per la partecipazione ai nidi estivi nel mese di luglio 2026. Verranno stabiliti requisiti specifici e procedure per la presentazione delle domande, al fine di accedere alle agevolazioni.

Il Comune di Livorno attiva una nuova misura di sostegno economico a favore delle famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati dal Comune di Livorno, per la frequenza dei nidi estivi nel mese di luglio 2026.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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