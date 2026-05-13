Il presidente ha incontrato il CEO di Nvidia in Alaska prima del vertice con il leader cinese. La visita di Jensen Huang si inserisce in un momento di tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, con particolare attenzione ai dazi. La presenza di Nvidia nel settore tecnologico e le decisioni di Trump riguardanti le relazioni con Pechino sono al centro di molte analisi. Il vertice con Xi Jinping si svolge in un clima di incertezza sulle future misure commerciali.

? Domande chiave Come influenzerà la presenza di Jensen Huang i negoziati sui dazi?. Perché Trump ha convocato il capo di Nvidia proprio in Alaska?. Quale potere negoziale hanno Musk e Cook nel vertice con Xi?. Cosa accadrà al mercato dei chip se la Cina non si aprirà?.? In Breve Delegazione include Elon Musk, Tim Cook, David Solomon e Larry Fink.. Huang punta al mercato cinese da 50 miliardi di dollari.. Patrimonio di Huang a 191,5 miliardi dopo il superamento di Michael Dell.. Retribuzione fiscale 2026 di Huang scesa del 27% a 36,6 milioni.. In Alaska, l’aggiunta improvvisa di Jensen Huang alla delegazione guidata da Donald Trump verso la Cina segna un cambio di passo nelle ambizioni tecnologiche americane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump in Cina: l’imprevisto di Nvidia per il vertice con Xi Jinping

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Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

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