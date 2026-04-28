Deficit Pil l’Istat si barrica dietro l’autonomia

L’Istat ha deciso di mantenere un atteggiamento di totale difesa riguardo ai dati sul deficit e il rapporto con il PIL. Durante un’audizione sul Documento di economia e finanza, il rappresentante ha dichiarato che l’istituto si affida esclusivamente alla propria autonomia. La discussione si concentra sulle modalità di presentazione e interpretazione dei numeri economici, senza entrare nel merito di possibili cause o conseguenze.

Francesco Maria Chelli ha scelto la linea della difesa totale. In audizione sul Documento di finanza pubblica, il presidente dell’Istat ha ribadito che il processo di validazione dei conti “segue modalità e tempistiche dettate dai regolamenti europei” e che l’Istituto agisce “pur mantenendo un ruolo autonomo e indipendente”. Una posizione che formalmente richiama la neutralità tecnica, ma che nella sostanza finisce per coprire una scelta estremamente rigida, quella che ha impedito all’Italia di raggiungere la soglia simbolica del 3% nel rapporto deficitPil. Chelli ha confermato che “le informazioni inserite sono complete” e che la spesa per il Superbonus, “di poco inferiore a 8,4 miliardi”, riflette integralmente i crediti ceduti, depurati dalle irregolarità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Deficit/Pil, l’Istat si barrica dietro “l’autonomia” Notizie correlate Per l’Istat deficit 2025 al 3,1%, Pil a + 0,5%La discesa del deficit nel 2025 si è fermata al 3,1% del Pil, senza arrivare al 3% indicato a ottobre nell’ultimo programma di finanza pubblica e... L’Istat conferma: rapporto Deficit-Pil al 3,1%. Giorgetti vuole chiedere la deroga al Patto di Stabilità, ma Bruxelles risponde piccheLa conferma che arriva dall’Istat sul rapporto deficit-Pil in Italia nel 2025 pari al 3,1%, ovvero sopra il 3%, la soglia necessaria per avviare a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eurostat, deficit al 3,1%. L’Italia resta in procedura per disavanzo eccessivo; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; Deficit/Pil al 3,1%, l'Italia fuori dalla procedura Ue solo nel 2027. Meloni: I primi dati sul Pil sempre sottostimati, una beffa. Cosa cambia ora; Eurostat conferma: deficit Italia al 3,1%. Fuori procedura Ue solo nel 2027. Istat, per uscire dalla procedura serviva il deficit al 2,94% del PilL'interpretazione data di Bruxelles 2,94 sarebbe stato l'unico valore del rapporto deficit/Pil che avrebbe potuto portare il paese fuori dalla procedura per deficit eccessivo. (ANSA) ... ansa.it Deficit/Pil, l’Istat si barrica dietro l’autonomiaIn audizione sul Dfp il presidente Chelli giustifica con le prerogative dell’istituto la contabilizzazione del Superbonus che ha inchiodato l’Italia alla procedura d’infrazione Ue. Un rigore tecnico c ... ilgiornale.it Cosa dirà adesso Giuseppe Conte Che il suo Superbonus sia stato un disastro economico, impedendo all’Italia di riportare il deficit pubblico sotto il 3% del PIL, non è una fantasia del Governo, ma una triste realtà confermata anche dall’economista Carlo Cot x.com Nel 2022 il deficit/Pil era 8.1%, oggi è 3.1%. Molti credo che non lo abbiano compreso: in questo 5% ci sono i sacrifici degli italiani. Gettati alle ortiche per interpretazioni fantasiose di uno 0.1, una modalità applicata ad un Paese in avanzo positivo. facebook