Appiano Gentile Inter | riposo dopo la vittoria della Coppa Italia

Dopo la vittoria della Coppa Italia, l'Inter si prende un giorno di riposo prima di prepararsi per il prossimo impegno. A Appiano Gentile sono state diffuse le ultime notizie sulla formazione, sui giocatori infortunati e sui tempi di recupero. Sono stati segnalati alcuni calciatori diffidati, mentre altri stanno seguendo programmi di riabilitazione. Le notizie aggiornate riguardano anche le scadenze e le condizioni fisiche dei singoli componenti della rosa nerazzurra.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Riposo dopo la vittoria della Coppa Italia. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: riposo dopo la vittoria della Coppa Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Appiano Gentile Inter: riposo dopo la vittoria dello scudettodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo la vittoria contro il Comodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Temi più discussi: Inter, Martinez si candida per la doppia sfida con la Lazio. Futuro? I possibili scenari in porta; Calhanoglu gioca o no la finale di Coppa Italia Lazio-Inter? Le ultime e chi sostituisce il centrocampista turco; Lazio-Inter, quando parla Chivu prima della finale di Coppa Italia? L’orario della conferenza; Appiano Gentile Inter | riposo dopo la vittoria dello scudetto. Inter, il 21° scudetto anche ad Appiano GentileSostituito lo scudetto numero 20 con quello con il numero 21 ancora prima della consegna ufficiale della coppa che avverrà domenica 17 maggio a San Siro, seguita dalla parata della squadra sul bus sco ... laprovinciadicomo.it Larissa Iapichino 'atterra' ad Appiano Gentile per tuffarsi nel mondo InterLa lunghista italiana è stata ospite del centro sportivo nerazzurro dove ha incontrato alcuni dei suoi idoli, tutto documentato con foto e video ... fcinternews.it