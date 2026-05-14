Appiano Gentile Inter | riposo dopo la vittoria della Coppa Italia

Da internews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria della Coppa Italia, l'Inter si prende un giorno di riposo prima di prepararsi per il prossimo impegno. A Appiano Gentile sono state diffuse le ultime notizie sulla formazione, sui giocatori infortunati e sui tempi di recupero. Sono stati segnalati alcuni calciatori diffidati, mentre altri stanno seguendo programmi di riabilitazione. Le notizie aggiornate riguardano anche le scadenze e le condizioni fisiche dei singoli componenti della rosa nerazzurra.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Riposo dopo la vittoria della Coppa Italia. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu  Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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