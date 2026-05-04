Appiano Gentile Inter | riposo dopo la vittoria dello scudetto

Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter si prende un turno di riposo prima di tornare in campo per le prossime partite. La formazione si prepara con attenzione, mentre alcuni giocatori sono ancora in fase di recupero da infortuni. Sono stati comunicati anche i nominativi dei giocatori diffidati. Le ultime notizie arrivano direttamente da Appiano Gentile, sede del club, con aggiornamenti sulle condizioni fisiche e i tempi di rientro dei vari atleti.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Riposo dopo la vittoria dello scudetto. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: riposo dopo la vittoria dello scudetto Notizie correlate Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo la vittoria contro il LecceMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo la vittoria contro il Comodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile; Allenamento mattutino per l'Inter che domani resterà a riposo. Il punto dalla Pinetina; Inter: Martinez e Dumfries pronti per il Parma; Appiano Gentile Inter | riposo dopo il pareggio contro il Torino. Allenamento mattutino per l'Inter che domani resterà a riposo. Il punto dalla PinetinaAllenamento mattutino ad Appiano Gentile per l'Inter di Cristian Chivu che domani concederà un giorno di riposo ai suoi calciatori: gli allenamenti dei nerazzurri in vista della partita con il Parma r ... msn.com Inter, Lautaro pronto a tornare in gruppo: le prossime tappe e gli aggiornamenti verso ParmaL'Inter vuole festeggiare lo scudetto davanti ai suoi tifosi domenica sera a San Siro contro il Parma e il capitano non vuole mancare ... msn.com ’ : ’ Milano, Zona San Siro – 28 aprile 2026 Sotto il sole di Appiano Gentile, l’Inter lavora in sile - facebook.com facebook