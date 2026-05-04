Appiano Gentile Inter | riposo dopo la vittoria dello scudetto

Da internews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter si prende un turno di riposo prima di tornare in campo per le prossime partite. La formazione si prepara con attenzione, mentre alcuni giocatori sono ancora in fase di recupero da infortuni. Sono stati comunicati anche i nominativi dei giocatori diffidati. Le ultime notizie arrivano direttamente da Appiano Gentile, sede del club, con aggiornamenti sulle condizioni fisiche e i tempi di rientro dei vari atleti.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Riposo dopo la vittoria dello scudetto. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu  Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com

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