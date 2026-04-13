Appiano Gentile Inter | giornata di riposo dopo la vittoria contro il Como

Da internews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Como, l’Inter ha deciso di concedersi una giornata di riposo. La squadra si sta preparando per il prossimo impegno, con attenzione a infortunati e tempi di recupero. Sono state aggiornate anche le liste dei giocatori diffidati. Le notizie arrivano da Appiano Gentile, dove si monitorano costantemente le condizioni dei calciatori e l’andamento degli allenamenti.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo dopo la vittoria contro il Como. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com

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