Appiano Gentile Inter | giornata di riposo dopo la vittoria contro il Como

Dopo la vittoria contro il Como, l’Inter ha deciso di concedersi una giornata di riposo. La squadra si sta preparando per il prossimo impegno, con attenzione a infortunati e tempi di recupero. Sono state aggiornate anche le liste dei giocatori diffidati. Le notizie arrivano da Appiano Gentile, dove si monitorano costantemente le condizioni dei calciatori e l’andamento degli allenamenti.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo dopo la vittoria contro il Como. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo la vittoria contro il Como Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo la vittoria contro il LecceMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Leggi anche: Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo l’importante vittoria contro il Pisa