Il governo ha deciso di prorogare gli incentivi fiscali per le auto elettriche, con l’obiettivo di sostenere l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. La misura riguarda anche un limite di prezzo stabilito per gli incentivi, che potrebbe influenzare le scelte dei consumatori. Nel frattempo, il finanziamento complessivo dedicato al programma è aumentato fino a raggiungere i 10 miliardi di dollari, segnando un incremento significativo delle risorse disponibili.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo limite di prezzo l'acquisto della tua auto?. Perché il costo del programma è balzato a 10 miliardi di dollari?. Quali modelli perderanno lo sconto fiscale totale dopo il 2027?. Come inciderà la crisi in Medio Oriente sul prezzo della benzina?.? In Breve Costi stimati dal Grattan Institute saliti a 10,1 miliardi di dollari entro il 2029.. Sconto FBT ridotto al 25% per auto sopra i 75.000 dollari dal 2027.. Vendite veicoli elettrici a marzo pari al 15% del totale nuove automobili.. Crescita vendite Tesla e Polestar del 47% nei primi quattro mesi dell'anno.. Lunedì sera, Jim Chalmers e Chris Bowen hanno confermato la proroga della detrazione fiscale per le auto elettriche fino a fine marzo 2027, rispondendo alla crescente domanda di veicoli ecologici in Australia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto elettriche: prorogati gli incentivi fiscali contro il caro benzina

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