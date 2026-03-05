Cattolica città solidale contributo di 3 mila euro dall’associazione Giovannini-Vici

L’associazione Giovannini-Vici ha donato 3 mila euro al progetto “Cattolica città solidale”, che mira a sostenere famiglie e anziani in difficoltà. La città di Cattolica si distingue per l’impegno nel supporto alle persone fragili, con questa contribuzione che si aggiunge alle iniziative locali dedicate a chi ha bisogno. La donazione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Un gesto di solidarietà che rafforza il sostegno ai cittadini più fragili: la donazione sarà destinata alle politiche sociali del Comune La comunità e i più fragili sempre al centro della loro mission. L’associazione Giovannini-Vici ha donato 3 mila euro al progetto “Cattolica città solidale” a favore di famiglie e anziani indigenti. Un gesto di grande cuore e solidarietà per il quale la sindaca Franca Foronchi, insieme all’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo, ha voluto incontrare il presidente dell’associazione Giovannini-Vici Antonio Ruggeri e alcuni volontari: Fosco Rossi, Loretta Dalola e Augusto Gerboni, per portare loro il ringraziamento da parte dell’Amministrazione e della città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Giovani coppie che fissano la residenza a Cattolica, il Comune stanzia un contributo di oltre 50 mila euroContributi alle giovani coppie che decidono di fissare la propria residenza a Cattolica.

Appartamenti per anziani non auto sufficienti, ultimati i lavori nella Rsa “Vici-Giovannini”Rsa “Vici-Giovannini”, terminati i lavori per la realizzazione di 8 mini-appartamenti per anziani non autosufficienti all’ultimo piano della...