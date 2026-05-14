Appalti e sanità la Cgil scende in piazza a Latina e Formia

Da latinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 15 maggio, la Cgil organizza assemblee generali in diverse città italiane, tra cui Latina e Formia, per discutere di appalti e sanità. Le manifestazioni si svolgeranno nelle piazze di queste località e coinvolgeranno rappresentanti sindacali e lavoratori. La mobilitazione si concentra su questioni relative ai contratti di lavoro negli appalti pubblici e alle condizioni del servizio sanitario pubblico. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono esprimere il proprio punto di vista sulle tematiche trattate.

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Nella giornata di domani, venerdì 15 maggio, la Cgil scende in piazza a Latina e Formia e in molte altre località italiane per le assemblee generali indette per trattare il tema di appalti e sanità. L'appuntamento è in piazza del Popolo a Latina alle 9 e in piazza della Vittoria a Formia alle ore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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