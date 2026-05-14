Appalti e sanità la Cgil scende in piazza a Latina e Formia

Domani, venerdì 15 maggio, la Cgil organizza assemblee generali in diverse città italiane, tra cui Latina e Formia, per discutere di appalti e sanità. Le manifestazioni si svolgeranno nelle piazze di queste località e coinvolgeranno rappresentanti sindacali e lavoratori. La mobilitazione si concentra su questioni relative ai contratti di lavoro negli appalti pubblici e alle condizioni del servizio sanitario pubblico. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono esprimere il proprio punto di vista sulle tematiche trattate.

Nella giornata di domani, venerdì 15 maggio, la Cgil scende in piazza a Latina e Formia e in molte altre località italiane per le assemblee generali indette per trattare il tema di appalti e sanità. L'appuntamento è in piazza del Popolo a Latina alle 9 e in piazza della Vittoria a Formia alle ore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Messina, la Cgil in piazza: firme per difendere sanità e appalti? Punti chiave Come influenzeranno queste firme le future elezioni del sindaco di Messina? Quali sono le due proposte di legge che la Cgil promuove?...

Sardegna, la Cgil scende in piazza: firme per sanità e lavoro? Domande chiave Dove si terranno i presidi per raccogliere le firme domani? Come influiranno le nuove proposte di legge sulla sanità sarda? Chi...

Temi più discussi: Sanità e appalti, al via la raccolta firme; il 15 e 16 maggio al via la raccolta firme per le proposte di legge su sanità e appalti; Proposte di legge su sanità e appalti: 15 e 16 maggio al via la raccolta firme; Proposte di legge appalti e sanità: iniziative fiorentine il 15-16 maggio.

Sanità e appalti, la Cgil lancia la sfida: ai Luzzati parte la raccolta firme con Maurizio Landini x.com

Sanità e appalti, la Cgil lancia la raccolta firme per due proposte di leggeLa Cgil, assieme a tante altre realtà, promuove due raccolte di firme a sostegno di leggi d’iniziativa popolare su temi centrali per migliorare le ... gonews.it

Lavoro, sicurezza e sanità pubblica, il Pd di Reggio Calabria aderisce alle proposte di legge della CgilLa Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria aderisce e sostiene con convinzione la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cgil sulla sanità pubblica e sul ... strettoweb.com