Formez PA | 19 esperti fino a 49k bandi 2026 per Sud

Formez PA ha aperto nuove selezioni per 19 esperti qualificati che saranno assunti con contratti di collaborazione fino a 49 mila euro. Le assunzioni riguardano bandi previsti per il 2026 e sono rivolte a professionisti che opereranno nel Sud Italia. Le selezioni sono pubblicate sul sito ufficiale dell’ente e si rivolgono a candidati con diverse specializzazioni.

Formez PA avvia nuove selezioni per reclutare 19 esperti qualificati, con contratti di collaborazione fino a 49.000 euro annui. Le opportunità si concentrano su Campania, Basilicata, Sicilia, Agenzia delle Entrate e Dipartimento Pari Opportunità. I candidati devono possedere lauree specifiche e anni di esperienza variabili da zero a oltre dieci anni, a seconda del profilo richiesto. Le scadenze per la presentazione delle domande variano tra il 23 marzo e il 3 aprile 2026. Questi bandi mirano a modernizzare la Pubblica Amministrazione, portando competenze digitali e gestionali nelle regioni storicamente più arretrate. L’obiettivo è risolvere problemi reali di efficienza e governance, non creare nuovi miti tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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