Questa mattina, presso la sede dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica a Palermo, sono stati firmati i contratti di assunzione per 116 nuovi professionisti destinati alla pubblica amministrazione siciliana. Le nuove assunzioni riguardano esperti che entreranno in servizio in vari settori dell’ente pubblico. L’arrivo di queste figure rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle risorse umane della regione.

Questa mattina, presso la sede dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica a Palermo, sono stati formalizzati i contratti di assunzione che portano 116 nuovi professionisti all’interno della pubblica amministrazione siciliana. L’atto, avvenuto alla presenza del presidente Schifani, segna un punto di svolta per l’efficienza degli uffici regionali attraverso l’immissione di personale specializzato e la ripresa dei percorsi concorsuali. Il nuovo organico è composto da figure tecniche cruciali per il funzionamento della macchina amministrativa. Nello specifico, 42 funzionari con competenze economico-finanziarie (Ecofi) e 15 esperti nel controllo di gestione (Coge), selezionati tramite le procedure concorsuali tenutesi nel corso del 2025, entreranno ufficialmente in servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, svolta nella PA: arrivano 116 nuovi esperti in ufficio

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