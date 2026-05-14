Apertura al Napoli? Parla l’obiettivo | L’Italia è una possibilità

Enzo Maresca ha dichiarato che un suo possibile ritorno in Italia non è da escludere e ha indicato il Napoli come una delle opzioni concrete per il futuro. Attualmente impegnato all’estero, l’allenatore non ha escluso la possibilità di tornare a guidare una squadra italiana. Il club partenopeo, nel frattempo, è tra le ipotesi considerate per la prossima stagione dopo l’addio di Conte. Nessuna conferma ufficiale, ma le parole di Maresca alimentano le voci di un suo possibile ritorno in Serie A.

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Enzo Maresca non esclude il ritorno in Serie A e il Napoli rimane tra i candidati concreti per il dopo Conte. L’ex tecnico del Chelsea, intervistato da Sky Sport, ha dichiarato di cercare la “situazione ideale” senza chiudere le porte al calcio italiano. Maresca e il Napoli: il profilo ideale per la nuova era. Le dichiarazioni di Maresca arrivano in un momento delicato per la panchina azzurra. Senza squadra dopo l’esperienza in Inghilterra, l’allenatore rappresenta un profilo monitorato con attenzione dalla dirigenza partenopea. La stima tecnica esiste da tempo, ma ora le sue parole aprono uno spiraglio concreto su un possibile approdo in Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Apertura al Napoli? Parla l’obiettivo: “L’Italia è una possibilità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DS Matteo Patti | Conferenza stampa post-mercato | Ascoli Calcio Sullo stesso argomento Inaugurato un campo da padel in una scuola in Sicilia. L’obiettivo regionale prevede l’apertura degli istituti al territorio in orario extrascolasticoL'istituto superiore Calogero Amato Vetrano di Sciacca dispone di un nuovo campo sportivo per la disciplina del padel. Mercato Inter, Romano su Alajbegovic: «La possibilità di vederlo in Italia è concreta. Attenzione al Napoli»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Fabrizio Romano parla così di Alajbegovic, giovane talento bosniaco cercato anche dai nerazzurri Il mercato... Argomenti più discussi: Leone XIV in visita pastorale a Napoli - Saluti e testimonianze - La camorra non uccide solo quando spara; Tecla Pezzuto calciatrice del Napoli Women parla di Napoli e di calcio femminile a #inpatexpat #TeclaPettenuzzo #NapoliWomen #napoli #calciofemminile; Battaglia: per Napoli pace e giustizia, la camorra non uccide solo quando spara; Papa Leone XIV a Napoli, il cardinale Battaglia al Plebiscito: Pace e giustizia contro la camorra, che non è solo criminalità, ma menzogna. Arriva una svolta riguardo il futuro di Antonio Conte al Napoli L'edizione odierna de Il Mattino parla di un apertura totale da parte del tecnico leccese di continuare ancora al Napoli, anche per il terzo anno di contratto Sempre secondo quanto riporta il x.com Sarri, apertura totale al Napoli! Romano: Tutto dipende dall’incontro ADL-ConteIl futuro della panchina del Napoli resta ancora tutto da scrivere e ruota attorno al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ... tuttonapoli.net