Mercato Inter Romano su Alajbegovic | La possibilità di vederlo in Italia è concreta Attenzione al Napoli

Il giornalista ha commentato l’interesse del mercato per il giovane talento bosniaco, che è stato al centro di alcune trattative. Secondo le sue dichiarazioni, la possibilità di vederlo giocare in Italia non è da escludere e ci sarebbero opportunità concrete. In particolare, ha fatto riferimento a un possibile coinvolgimento di una squadra italiana, menzionando anche il nome di un club che potrebbe essere interessato all’acquisizione.

Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano parla così di Alajbegovic, giovane talento bosniaco cercato anche dai nerazzurri. Il mercato dei giovani talenti si accende intorno al nome di Kerim Alajbegovic, uno dei profili più promettenti del panorama europeo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il futuro del baby talento bosniaco potrebbe essere con forza in Serie A, con un club in particolare che avrebbe già mosso passi significativi per bruciare la concorrenza delle altre big italiane. Mercato Inter, il Napoli balza in pole position. Sebbene l’ Inter di Cristian Chivu e la Roma abbiano monitorato con attenzione la situazione nelle ultime settimane, è il Napoli ad aver impresso un’accelerata decisa alla trattativa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Romano su Alajbegovic: «La possibilità di vederlo in Italia è concreta. Attenzione al Napoli» Notizie correlate Romano su Lukaku: “Addio al Napoli, ipotesi concreta in estate”Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Calciomercato Milan, Aké possibilità concreta. Romano: “Sta valutando l’addio al Manchester City”Il Milan, con la qualificazione in Champions quasi raggiunta (mancano 6 punti in 4 gare), sta iniziando a programmare la prossima stagione con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Romano svela: Mi risulta che l’Inter nel 26/27 giocherà con questo modulo; Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; Romano – La verità sul cambio di modulo dell’Inter e i giocatori che cercherà sul mercato. Diaby…; Curtis Jones obiettivo per il mercato estivo dell'Inter? Romano fa chiarezza: Ci sono i presupposti. Romano: Inter reputa Ederson troppo caro. Goretzka? No, cerca altri profili come…Fabrizio Romano su YouTube fa chiarezza su due nomi accostati all'Inter in chiave mercato: quello di Leon Goretzka e quello di Ederson ... msn.com Romano: Goretzka occasione a zero, ma Inter orientata su altri profiliIl nome del giocatore in uscita dal Bayern Monaco è stato valutato dall'Inter, ma al momento sembra non convincere appieno. fcinternews.it Qual è il più grande rimpianto di mercato dell'Inter, secondo voi - facebook.com facebook Sky – Mercato Inter, ecco come cambierà la difesa. Porta Sommer e Martinez… x.com