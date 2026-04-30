Mercato Inter Romano su Alajbegovic | La possibilità di vederlo in Italia è concreta Attenzione al Napoli

Da internews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista ha commentato l’interesse del mercato per il giovane talento bosniaco, che è stato al centro di alcune trattative. Secondo le sue dichiarazioni, la possibilità di vederlo giocare in Italia non è da escludere e ci sarebbero opportunità concrete. In particolare, ha fatto riferimento a un possibile coinvolgimento di una squadra italiana, menzionando anche il nome di un club che potrebbe essere interessato all’acquisizione.

Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano parla così di Alajbegovic, giovane talento bosniaco cercato anche dai nerazzurri. Il mercato dei giovani talenti si accende intorno al nome di Kerim Alajbegovic, uno dei profili più promettenti del panorama europeo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il futuro del baby talento bosniaco potrebbe essere con forza in Serie A, con un club in particolare che avrebbe già mosso passi significativi per bruciare la concorrenza delle altre big italiane. Mercato Inter, il Napoli balza in pole position. Sebbene l’ Inter di Cristian Chivu e la Roma abbiano monitorato con attenzione la situazione nelle ultime settimane, è il Napoli ad aver impresso un’accelerata decisa alla trattativa.🔗 Leggi su Internews24.com

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