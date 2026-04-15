Inaugurato un campo da padel in una scuola in Sicilia L’obiettivo regionale prevede l’apertura degli istituti al territorio in orario extrascolastico

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto un nuovo campo da padel presso un istituto superiore in Sicilia. La struttura è stata realizzata con l’obiettivo di rendere gli spazi scolastici accessibili alla comunità anche al di fuori dell’orario delle lezioni. La scuola di Sciacca ora dispone di un impianto dedicato a questa disciplina sportiva. La decisione rientra nella strategia regionale di ampliare l’uso degli ambienti scolastici oltre l’orario scolastico tradizionale.

L'istituto superiore Calogero Amato Vetrano di Sciacca dispone di un nuovo campo sportivo per la disciplina del padel. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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