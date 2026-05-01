Primo Maggio la presidente Bistocchi | Impegno per diritti giustizia sociale e pace

La presidente dell’assemblea legislativa ha partecipato a Umbertide al Primo Maggio regionale organizzato da tre sindacati umbri. La sua presenza è stata annunciata in occasione della manifestazione, che si svolge ogni anno in questa data per celebrare i lavoratori e promuovere i diritti sociali. L’evento coinvolge diverse sigle sindacali e si tiene in un contesto di attenzione alle tematiche di giustizia sociale e pace.

La presidente dell'assemblea legislativa Sarah Bistocchi ha “di essere a Umbertide per il Primo Maggio regionale di Cgil Umbria, CISL Umbria e Uil Umbria”.“Tutte le sigle sindacali, insieme, per ricordare che il Primo Maggio non è solo una celebrazione, ma una assunzione di responsabilità e di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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