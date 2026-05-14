Aperto ’Spazio Misto’ Riferimento per ragazzi

È stato inaugurato ieri a Poggibonsi un nuovo centro di aggregazione giovanile chiamato Spazio Misto, situato al numero 22 di via Sandro Pertini. L’apertura è stata annunciata da Matteo Ceccherini, presidente dell’associazione Mixed Media, che ha sottolineato come si tratti di una superficie ricercata dai ragazzi e di cui si sentiva il bisogno. La struttura si propone come punto di riferimento per i giovani della zona.

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"Una superficie, attesa dai ragazzi, della quale si sentiva il bisogno". Così Matteo Ceccherini, presidente dell’associazione Mixed Media, ieri all’inaugurazione di Spazio Misto, centro di aggregazione giovanile con sede nel cuore di Poggibonsi, al numero civico 22 di via Sandro Pertini. A pochi passi da via Maestra e in pratica all’angolo di piazza Matteotti. "L’obiettivo – spiega Ceccherini – fornire un contesto positivo e inclusivo, in particolar modo per i minori, nel centro storico della città". Spazio Misto ha origine grazie al progetto Ricreazione, giunto al suo terzo anno, realizzato con il contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Con i Bambini, realtà impegnate nel sostegno a iniziative sociali rivolte al contrasto della povertà dei minori e allo sviluppo delle comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperto ’Spazio Misto’. Riferimento per ragazzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Natural pra Cavalo Exposto: Bitelo Não Ficou Calado! (React)! Notizie correlate Roma: Nanni (Misto), bene progetto “Spazio a colori” per riqualificare spazi della citta’Il progetto "Spazio a colori" promuove l'urbanismo tattico per migliorare gli spazi pubblici di Roma. "Grupifh Bar, uno spazio aperto alla città"Un vecchio ristorante, chiuso da molti anni e in stato di abbandono, è diventato luogo di inclusione, "incontro e di comunità - spiega il sindaco... Temi più discussi: Aperto ’Spazio Misto’. Riferimento per ragazzi; Spazio Misto: un nuovo centro di aggregazione giovanile a Poggibonsi; A Poggibonsi apre Spazio Misto: un nuovo hub creativo tra musica, arte e aggregazione; Al via la 36ª Rassegna Internazionale di Canto Corale Sergio Chiarlo a Savigliano e Moretta. Aperto ’Spazio Misto’. Riferimento per ragazziUna superficie, attesa dai ragazzi, della quale si sentiva il bisogno. Così Matteo Ceccherini, presidente dell’associazione Mixed Media, ieri all’inaugurazione di Spazio Misto, centro di aggregazion ... lanazione.it Spazio Misto: un nuovo centro di aggregazione giovanile a PoggibonsiPOGGIBONSI. Mercoledì 13 maggio alle 17:30 in Via Pertini 22 inaugura SPAZIO MISTO, il nuovo centro di aggregazione dedicato a ragazze e ragazzi nel cuore Domani, 13 maggio, l'inaugurazione dello spaz ... ilcittadinoonline.it