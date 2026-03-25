Roma | Nanni Misto bene progetto Spazio a colori per riqualificare spazi della citta’

A Roma il progetto “Spazio a colori” promosso dall’assessorato all’Urbanistica permette a cittadini, scuole, comitati e associazioni di realizzare interventi di urbanismo tattico per migliorare gli spazi pubblici della città. L’iniziativa è rivolta a gruppi e individui che vogliono partecipare attivamente alla riqualificazione degli ambienti urbani, favorendo momenti di socialità e coinvolgimento diretto nella gestione degli spazi.

Il progetto "Spazio a colori" promuove l'urbanismo tattico per migliorare gli spazi pubblici di Roma. Bene il progetto “Spazio a colori”, promosso dall’assessorato all’Urbanistica, che offre a cittadini, scuole, comitati e associazioni la possibilità di realizzare interventi di urbanismo tattico per migliorare gli spazi pubblici della città e favorire nuove forme di partecipazione e socialità. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale del gruppo Misto e presidente della Commissione Giubileo. “Ricordo che tre anni fa avevo presentato un atto in consiglio comunale, approvato lo scorso anno, proprio per promuovere nella nostra città questo strumento, che offre grandi opportunità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Nanni (Misto), bene progetto “Spazio a colori” per riqualificare spazi della citta’ Articoli correlati Giubileo: Nanni (Misto Roma), chiusura Anno Santo, citta’ pronta per sfide futureQuesta affermazione è stata rilasciata in una nota da Dario Nanni, consigliere comunale appartenente al gruppo misto e attualmente presidente della... Pnrr: Nanni (Misto), progetto riqualificazione urbana Tor Bella Monaca e’ impegno concretoQuesta mattina, ho avuto l’opportunità di partecipare, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore Battaglia, al presidente del Municipio VI...