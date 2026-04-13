Grupifh Bar uno spazio aperto alla città

Un ristorante dismesso da anni e lasciato in condizioni di abbandono è stato trasformato in un luogo di incontro e comunità. Il sindaco ha spiegato che lo spazio è stato riqualificato per essere aperto alla città, favorendo momenti di inclusione e socializzazione tra i residenti. La struttura ora accoglie cittadini di diverse età, offrendo un punto di riferimento per iniziative collettive.

Un vecchio ristorante, chiuso da molti anni e in stato di abbandono, è diventato luogo di inclusione, "incontro e di comunità - spiega il sindaco Rino Pruiti -. Uno spazio aperto alla città, capace di creare relazioni, rete e nuove opportunità per tutti". Parla del nuovo Grupifh Bar, in via Tiziano, di fronte al laghetto Spina Azzurra. Il Comune ha ristrutturato l’immobile per poi darlo in gestione, in seguito al bando pubblico, all’associazione Grupifh, ente del terzo settore che dal 1989 promuove inclusione, autonomia e partecipazione delle persone con disabilità fisica e cognitiva. Sabato pomeriggio, il locale è stato inaugurato con tanta partecipazione: presenti anche i 25 ragazzi che, alternandosi, presteranno servizio affiancati da educatori e volontari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Grupifh Bar, uno spazio aperto alla città" Uno spazio aperto alla città, inaugurato il punto elettorale di Marco DonatiArezzo, 12 aprile 2026 – Uno spazio aperto alla città, inaugurato il punto elettorale di Marco Donati. Immacolata, restyling da 2 milioni di euro per il teatro Greppi: “Sarà spazio vivo e aperto alla città”La ristrutturazione dello spazio si concluderà a dicembre 2026: in oratorio una serata di ringraziamento per i sostenitori del progetto.