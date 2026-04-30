Latina | stagione balneare al via da maggio spiagge aperte dalle 9 alle 19 Obblighi e divieti

A partire da maggio, le spiagge del comune di Latina saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 19, con la stagione balneare ufficialmente inaugurata. Il Comune ha adottato una nuova ordinanza che regola l’accesso alle aree del demanio marittimo destinate a scopi turistici e ricreativi, stabilendo obblighi e divieti specifici per garantire l’uso corretto degli spazi pubblici.

Latina, 30 aprile 2026 – Il Comune di Latina ha approvato la nuova ordinanza balneare per disciplinare l’uso delle spiagge e delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative. Il provvedimento, firmato il 29 aprile 2026 dalla dirigente del Dipartimento X Patrimonio e Demanio, Alessandra Pacifico, abroga e sostituisce le precedenti ordinanze balneari e resterà in vigore fino a nuova sostituzione. Quando inizia la stagione balneare. La stagione balneare, secondo quanto stabilito dall’ordinanza, è compresa dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le strutture balneari autorizzate dovranno garantire il servizio di assistenza e salvataggio nel periodo compreso tra il terzo sabato di maggio e la terza domenica di settembre, almeno nella fascia oraria tra le 9 e le 19.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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