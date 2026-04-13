Ripulita la baia di Sistiana | dai fondali spuntano pneumatici carrelli della spesa e molto altro

Sabato 11 aprile, nella baia di Sistiana, sono stati rimossi vari rifiuti dai fondali marini, tra cui pneumatici, carrelli della spesa e altri materiali. L’intervento di pulizia ambientale è stato realizzato grazie alla collaborazione tra diverse realtà locali, che hanno contribuito a recuperare una parte del fondale. L'operazione ha portato alla riqualificazione di un'area che presentava accumuli di rifiuti di vario genere.

Una parte del fondale della baia di Sistiana è tornato a risplendere sabato 11 aprile grazie a una straordinaria iniziativa di pulizia ambientale, nata dalla sinergia tra le diverse realtà del nostro territorio. L'evento, promosso dall'associazione Sistiana 89, ha visto il Circolo Murena in.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Ripulita discarica abusiva ad Altura: 150 pneumatici rimossi dai volontari del Gaast Maxi recruiting day per oltre 140 posti in baia di SistianaIl primo recruiting day dedicato alla baia di Sistiana, finalizzato alla selezione di 146 posti di lavoro, andrà in scena il prossimo giovedì 12...