Concorso Ceramica Mediterraneo 2026 aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a Grottaglie

Sono aperte le iscrizioni per la XXXIII edizione del Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, che si svolgerà a Grottaglie dal 4 luglio al 18 ottobre presso il Castello Episcopio. La manifestazione è una rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea e si svolge ogni anno nella cittadina pugliese. La partecipazione è aperta a artisti provenienti da diversi paesi.

La storica rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea si terrà dal 4 luglio al 18 ottobre al Castello Episcopio. Partecipazione gratuita per artisti da tutto il mondo Il concorso è gratuito ed è aperto ad artisti singoli o associati senza limiti di nazionalità. L’iniziativa punta a valorizzare opere caratterizzate da innovazione, ricerca e contemporaneità, proseguendo una tradizione culturale che dal 1971 accompagna l’evoluzione dell’arte ceramica nel bacino mediterraneo. Le domande di partecipazione, complete della scheda di adesione e della documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro il 5 maggio 2026 all’indirizzo mediterraneo@comune. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a Grottaglie Mostri Sacri Festival 2026, aperte le iscrizioni al concorso della sesta edizione della kermesse: come partecipareIl contest, dedicato al tema del "Viaggio nella canzone italiana", porterà gli otto finalisti sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie sabato 14... Millet Tour du Rutor Extrême 2026: aperte oggi le iscrizioni alla 22ª edizione in programma il 28 e 29 marzoSi aprono oggi le iscrizioni alla 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, la “super classica” valdostana che da anni rappresenta una delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Concorso Ceramica Mediterraneo. Grottaglie chiama artisti da tutto il mondo per il XXXIII Concorso di Ceramica Contemporanea MediterraneoDal 4 luglio al 18 ottobre 2026 al Castello Episcopio. Tra le novità, la Sezione Grande Opera dedicata alle installazioni urbane Si aprono ufficialmente le iscrizioni al XXXIII Concorso di Ceramica ... giornaledipuglia.com Arte e pace, a Grottaglie la ceramica unisce il MediterraneoIl centro tarantino di Grottaglie, l’unica città italiana con un intero insediamento urbano dedicato all’arte ceramica, si prepara a vivere un’estate ricca di creatività con la XXXII edizione del ... quotidiano.net