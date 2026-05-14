Domenica 17 maggio alle 16 si tiene al Menchetti del Parco Giotto l’evento “AperiTanti”, un aperitivo elettorale che vede la partecipazione di Lucia Tanti, vicesindaca in carica. Durante l’iniziativa, si parla di un possibile intervento in forma di ologramma da parte di Ghinelli. L’iniziativa si svolge in un contesto locale, con la presenza di figure pubbliche coinvolte nella scena politica della città.

AREZZO – Domenica 17 maggio alle ore 16, al Menchetti del Parco Giotto, va in scena “AperiTanti”, l’aperitivo elettorale con Lucia Tanti, vicesindaca uscente e, secondo alcuni osservatori, sindaca supplente permanente nei giorni pari, dispari e festivi. L’iniziativa, organizzata insieme a Forza Italia, Avanti Arezzo e Unione di Centro a sostegno di Comanducci sindaco, viene presentata come un momento informale, conviviale e di ascolto. In pratica: si mangia qualcosa, si sorride, si parla di futuro e si cerca di capire se il futuro ha già prenotato il tavolino. Nel video di lancio, tra un “domenica 17” ripetuto con la precisione di un navigatore impazzito e una riflessione geopolitica sul rapporto tra cani e gatti, emerge il vero programma dell’evento: due zampe noi, quattro zampe i cani, totale sei. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - AperiTanti al Giotto: Lucia offre l’aperitivo, Ghinelli forse compare in ologramma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il partigiano Giotto al Cinema Sivori presenta il documentario “Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi”Sarà Giotto, il partigiano classe 1925, con i suoi 100 anni compiuti, a parlare del film che Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli hanno girato su di lui,...

Milly Carlucci spiazzata da Elio: “sono un ologramma”, gelo e risate in studioCi sono momenti televisivi che nascono per caso, quando la professionalità consolidata di una conduttrice incontra l’irriverenza totale di una band...