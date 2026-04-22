Il partigiano Giotto al Cinema Sivori presenta il documentario Giotto Il Novecento proletario di Giordano Bruschi

Al Cinema Sivori viene proiettato un documentario dedicato a un partigiano nato nel 1925, che ha recentemente compiuto 100 anni. Il film, realizzato da due registi, racconta la vita e le esperienze di questa figura, attraverso interviste e immagini d’archivio. La proiezione offre uno sguardo diretto sulla storia di un uomo che ha vissuto il Novecento in prima persona, condividendo ricordi e testimonianze.

Sarà Giotto, il partigiano classe 1925, con i suoi 100 anni compiuti, a parlare del film che Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli hanno girato su di lui, “Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi”.L’appuntamento è mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 17:30, al cinema Sivori di Genova (salita S.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate "Chiudere le sedi neofasciste in città", arriva la raccolta firme con il partigiano GiottoUna raccolta firme rivolta a sindaca e prefetto: "Per sollecitare la chiusura delle sedi neofasciste in città - si legge nella nota -, considerando... ORA! Il Coraggio dell’ovvio presenta le sue proposte per il futuro di Arezzo: incontro al mercato di Viale GiottoConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Genova: il centenario partigiano Giotto il 22 aprile al cinema Sivori presenta il film su di lui; Verso il 25 aprile, al Sivori arriva il docufilm su Giordano Bruschi: chiusura della rassegna Tempo di ribellione -; Rally Team sorride all’ Elba ed al Paganella; San Giorgio, Portofino celebra il suo Patrono con tre giornate di eventi. Mercoledì 22 aprile al Cinema Sivori proiezione a ingresso libero di "Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi", film che ripercorre Resistenza, lotte operaie e impegno politico di uno degli ultimi grandi testimoni del Novecento genovese - facebook.com facebook