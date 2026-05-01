Durante una puntata di un programma televisivo, la conduttrice si è trovata di fronte a una dichiarazione inaspettata di un membro di una band, che ha affermato di essere un ologramma. La battuta ha provocato reazioni miste tra il pubblico in studio, con momenti di silenzio imbarazzato e alcune risate. La conduttrice, sorpresa, ha reagito con un sorriso, mentre la scena è rimasta impressa come esempio di improvvisazione sul palco.

Ci sono momenti televisivi che nascono per caso, quando la professionalità consolidata di una conduttrice incontra l’irriverenza totale di una band che ha fatto della provocazione il proprio marchio di fabbrica. L’ultima puntata della prima stagione di Canzonissima, andata in onda su Rai Uno, ha regalato uno di questi momenti destinati a entrare nella storia della tv italiana. Protagonisti: Milly Carlucci, visibilmente spiazzata, ed Elio e le Storie Tese, fedeli a se stessi come sempre. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha introdotto l’esibizione della band con un’ammissione che, da sola, valeva il prezzo del biglietto. “ Se per i fan di Baglioni c’è ‘Questo piccolo grande amore’, per i fan di Renato Zero c’è ‘Il cielo’, per i loro fan c’è questa che ha un testo di fronte al quale ho avuto un momento di smarrimento “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Milly Carlucci spiazzata da Elio: “sono un ologramma”, gelo e risate in studio

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