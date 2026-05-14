AperiCuore 2026 a Scorzè | giovani inclusione e comunità protagonisti del festival sociale

A fine maggio, quattro comuni della provincia ospiteranno AperiCuore 2026, un festival promosso e frequentato principalmente dai giovani del territorio. L’evento si svolge a Scorzè e coinvolge anche Trebaseleghe, Noale e Martellago, offrendo un’occasione per unire momenti di svago con iniziative di impegno sociale e inclusione. Il festival si propone come un appuntamento che mette al centro la partecipazione attiva della comunità, con attività pensate per coinvolgere diverse fasce di età e promuovere l’incontro tra persone di provenienze diverse.

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