AperiCuore 2026 a Scorzè | giovani inclusione e comunità protagonisti del festival sociale
A fine maggio, quattro comuni della provincia ospiteranno AperiCuore 2026, un festival promosso e frequentato principalmente dai giovani del territorio. L’evento si svolge a Scorzè e coinvolge anche Trebaseleghe, Noale e Martellago, offrendo un’occasione per unire momenti di svago con iniziative di impegno sociale e inclusione. Il festival si propone come un appuntamento che mette al centro la partecipazione attiva della comunità, con attività pensate per coinvolgere diverse fasce di età e promuovere l’incontro tra persone di provenienze diverse.
Torna a fine maggio il festival ideato, organizzato e partecipato dai giovani del territorio che unisce divertimento, inclusione e impegno sociale e che coinvolgerà 4 comuni: Trebaseleghe, Noale e Martellago, partendo da Scorzè.Giovani che parlano ai giovani, ma anche al territorio, alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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