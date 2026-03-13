Inclusione sociale e comunità nel distretto mirandolese Ausl e Terzo settore in dialogo

Una mattina nel distretto di Mirandola ha visto l'incontro tra rappresentanti dell'Azienda USL e del terzo settore, dedicato alle iniziative di inclusione sociale presenti nel territorio. Sono state presentate alcune delle progettualità più rilevanti avviate nella zona e si è discusso di collaborazioni tra le diverse realtà coinvolte. Alla sessione hanno partecipato anche il Direttore Generale e alcuni Sindaci locali.

Prima tappa alla Frolleria promossa da ANFFAS Mirandola, laboratorio artigianale di biscotti nato nel 2023 che coinvolge circa quindici giovani con disabilità in un’esperienza concreta di lavoro inclusivo. Il progetto unisce formazione professionale, autonomia e partecipazione attiva, permettendo ai ragazzi di prendere parte a tutte le fasi della produzione e contribuendo allo sviluppo di competenze utili per il loro percorso di vita. La visita è proseguita alla Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, centro culturale e formativo di riferimento per l’area nord della provincia. Qui sono stati presentati alcuni progetti... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

