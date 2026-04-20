La terza edizione del Conca Film Festival si è conclusa con una cerimonia che ha coinvolto il pubblico e la comunità locale. Tra i momenti più significativi, la consegna del premio “Sguardi futuri” a un gruppo di studenti da parte di una giovane partecipante. L’evento ha attirato numerosi spettatori e ha dato spazio a iniziative di impegno sociale e inclusione, rafforzando il legame tra il festival e il territorio.

Tempo di lettura: 4 minuti C’è un’immagine, tra le tante della terza edizione del Conca Film Festival, che resterà impressa più delle altre: la piccola Alba Trapanese che consegna il premio “Sguardi futuri” ai ragazzi dell’istituto “Ugo Foscolo” di Teano. È un passaggio che racchiude il senso profondo di una rassegna che si è conclusa sabato 18 aprile a Conca della Campania, lasciando dietro di sé non solo i numeri di un successo (3000 presenze, di cui circa la metà studenti, tra proiezioni, mostre e percorsi esperienziali), ma la sensazione di una comunità che ha ritrovato nel cinema una nuova dimensione di scoperta. Sotto la guida dei direttori artistici Alino e Claudia De Angelis, il CFF26 ha trasformato i luoghi della quotidianità in spazi di pensiero.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inclusione e territorio, il successo del Conca Film Festival 2026 tra applausi e impegno sociale

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