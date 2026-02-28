Aoui presenta Patient Journey il progetto per dare continuità assistenziale ai pazienti con malattie del sangue

In occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare, gli ospedali di Verona hanno annunciato il progetto “Patient Journey”, un nuovo modello organizzativo dedicato ai pazienti con malattie del sangue. Questa iniziativa mira a garantire un’assistenza continua e integrata, accompagnando i pazienti durante tutto il percorso di cura. L’obiettivo è offrire un supporto più strutturato e coordinato per chi affronta queste patologie.

In occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare, che si celebra sabato 28 febbraio, è stata presentata la novità degli ospedali veronesi, primi in Italia ad avere un modello organizzato per assistere i pazienti lungo tutta la vita. I protagonisti sono l’Usd Malattie rare. 🔗 Leggi su Veronasera.it All’ospedale di Terni arrivano i letti del futuro: “Più sicurezza e continuità assistenziale per i pazienti”Consegnati al Santa Maria, sono destinati alle strutture di pneumologia, pronto soccorso e oncologia. Proteste per i tagli Asl . Continuità assistenziale: "Così si rischia sulla pelle di dottori e pazienti"Una raccolta firme motivata da un lungo documento per chiedere all’Asl Toscana centro "una rimodulazione delle attività, nel rispetto della sicurezza... Approfondimenti e contenuti su Patient Journey. Discussioni sull' argomento Giornata mondiale delle Malattie rare, AOUI presenta Patient Journey; Aoui presenta Patient Journey, il progetto per dare continuità assistenziale ai pazienti con malattie del sangue; Giornata mondiale delle malattie rare: Verona apripista in Italia. Aoui presenta Patient Journey, il progetto per dare continuità assistenziale ai pazienti con malattie del sangueIl 28 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle Malattie rare e per questa occasione è stata presentata la novità degli ospedali veronesi, primi in Italia ad avere un modello organizzato per assi ... veronasera.it