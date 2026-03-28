Nel pomeriggio di sabato, a Cesenatico, si è verificato un incendio in un appartamento al primo piano di un edificio condominiale in via Litorale Marina. Le fiamme sono divampate su un balcone, ma i carabinieri sono intervenuti tempestivamente con un estintore, riuscendo a contenere il fuoco prima che si propagasse ulteriormente. Nessuna persona è rimasta ferita.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, scongiurando ulteriori rischi per l’edificio e i residenti Attimi di paura nel pomeriggio di sabato a Cesenatico, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di un edificio condominiale in via Litorale Marina. L’allarme è scattato intorno alle 16:15, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un ingente dispiegamento di mezzi: due squadre dal distaccamento di Cesena e due da Savignano sul Rubicone, supportate anche da un’autobotte. Giunti sul luogo, i soccorritori hanno accertato che le fiamme si erano sviluppate sul balcone dell’abitazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Fiamme su un balcone, pronto intervento dei carabinieri con l’estintore evita il peggio

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