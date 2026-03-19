Un pensionato di Coccaglio ha rischiato di perdere 98.000 euro a causa di una truffa telefonica. I carabinieri di Cologne sono intervenuti rapidamente dopo la denuncia e sono riusciti a bloccare l'operazione fraudolenta, evitando che l'importo venisse sottratto definitivamente. L'intervento tempestivo ha permesso di salvare i soldi del settantasettenne, che aveva ricevuto una richiesta di pagamento ingannevole.

È stato sventato un tentativo di truffa informatica ai danni di un pensionato di 67 anni a Coccaglio (Brescia), grazie all’intervento rapido dei Carabinieri della Stazione di Cologne. La vittima, indotta a disporre due bonifici per un totale di 98.000 euro, è stata salvata dalla pronta segnalazione che ha permesso di bloccare il trasferimento della somma. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’importanza della tempestività nella denuncia per evitare la perdita definitiva del denaro. La fonte della notizia e i dettagli dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è svolto presso la Stazione di Cologne, dove la vittima si è recata per denunciare il tentativo di truffa subito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa telefonica da 98mila euro a un 67enne di Coccaglio, intervento lampo dei carabinieri evita il peggio

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