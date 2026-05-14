Anziana signora di 84 anni derubata del bancomat | subito fanno prelievi per 1500 euro

Una donna di 84 anni è stata vittima di un furto che le ha portato via il bancomat, subito utilizzato per prelevare 1500 euro. L’episodio è avvenuto a San Miniato, in provincia di Pisa, e si è verificato il 14 maggio 2026. La vittima ha constatato il furto quando ha scoperto che il suo conto era stato svuotato, e le indagini sono ora in corso.

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San Miniato (Pisa), 14 maggio 2026 – Una signora di 84 anni è stata derubata con una tecnica tanto subdola quanto crudele. Il fatto è accaduto martedì alle 12,30 nel parcheggio della Coop di San Miniato Basso, dove la signora aveva appena terminato di fare la spesa. Un uomo si è avvicinato con modi gentili, offrendosi di aiutarla a sistemare le buste in macchina. La donna – da quanto ci ha raccontato la figlia – fidandosi della cortesia apparente, ha accettato senza sospettare nulla. Però, purtroppo. le intenzioni dell’uomo erano altre. Mentre lui distraeva l’anziana parlando e caricando la spesa nel bagagliaio – da quanto ricostruito – entrava in azione il complice.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziana signora di 84 anni derubata del bancomat: subito fanno prelievi per 1500 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Novara, così un'anziana è stata derubata negli anni per 150mila euro da una coppia di conoscentiUna coppia, a Novara, è stata accusata di aver approfittato della fragilità di un’anziana ultranovantenne per sottrarle ingenti somme di denaro. Truffa del falso bancario a Invorio: anziana derubata di 3mila euroUn raggiro studiato nei dettagli, messo a segno sfruttando tecnologia e pressione psicologica. Argomenti più discussi: Anziana signora di 84 anni derubata del bancomat: subito fanno prelievi per 1500 euro; Ritrovata l’anziana scomparsa a Bologna. La famiglia: Sta bene. Grazie di cuore a tutti; Ritrovata viva l’anziana scomparsa a Bologna; La nuora le chiede lo sfratto. A nonna Paola resta l'amarezza. Una donna di 84 anni ha rubato una scatoletta di tonno all'Eurospin di Biella. Il carabiniere Raffaele Pagani intervenuto capita la situazione ha deciso di non denunciarla e ha pagato lui stesso il prodotto, regalando all’anziana un gesto di grande umanità e sol x.com Anziana signora di 84 anni derubata del bancomat: subito fanno prelievi per 1500 euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it