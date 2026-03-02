Truffa del falso bancario a Invorio | anziana derubata di 3mila euro

A Invorio, nei giorni scorsi, una donna di 82 anni è stata vittima di una truffa nota come il “falso bancario”. I malviventi hanno utilizzato tecniche di pressione psicologica e strumenti tecnologici per ingannarla, riuscendo a portarle via circa 3.000 euro. La vicenda si è svolta senza l’intervento di altre persone e si inserisce in un episodio di truffa mirata a persone anziane.

Un raggiro studiato nei dettagli, messo a segno sfruttando tecnologia e pressione psicologica. È accaduto nei giorni scorsi a Invorio, dove una donna di 82 anni è stata vittima della cosiddetta truffa del “falso bancario”. La somma sottratta ammonta a circa 3mila euro.Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

