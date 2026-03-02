Truffa del falso bancario a Invorio | anziana derubata di 3mila euro

A Invorio, nei giorni scorsi, una donna di 82 anni è stata vittima di una truffa nota come il “falso bancario”. I malviventi hanno utilizzato tecniche di pressione psicologica e strumenti tecnologici per ingannarla, riuscendo a portarle via circa 3.000 euro. La vicenda si è svolta senza l’intervento di altre persone e si inserisce in un episodio di truffa mirata a persone anziane.

Un raggiro studiato nei dettagli, messo a segno sfruttando tecnologia e pressione psicologica. È accaduto nei giorni scorsi a Invorio, dove una donna di 82 anni è stata vittima della cosiddetta truffa del “falso bancario”. La somma sottratta ammonta a circa 3mila euro.Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Truffa del falso avvocato e del finto poliziotto: anziana derubata di 14mila euro Leggi anche: Prosciuga il conto bancario dell'anziana zia: truffa da 700mila euro Spot - Truffa Bancaria Aggiornamenti e notizie su Truffa del Temi più discussi: Truffa del falso bancario a Invorio: anziana derubata di 3mila euro; Truffa del falso bancario ai danni di una 82enne a Invorio; Truffa del falso bonifico a Invorio: vittima una donna di 82 anni; Serve un bonifico urgente: a Mariano Comense la truffa del falso maresciallo, ma l'anziana non ci casca. Bonfietti vittima del finto bancario: Truffa da 29mila euro ma denunciare è servito. FateloLa presidente dei familiari di Ustica condivide la sua storia: Andate dagli agenti, fidatevi. Grazie ai carabinieri ho recuperato parte dei soldi ... bologna.repubblica.it Altra truffa del falso carabiniere: ma il colpo non è andato a segnoValbrona. L’ennesimo raggiro è stato tentato ai danni del B&B Il Narciso. La titolare: «Voleva lo storno di 560 euro, ma la sua ricevuta era falsa» ... laprovinciadicomo.it Truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino, anziana fa arrestare un uomo. - facebook.com facebook Castelfranco Veneto, truffa del finto avvocato a una 86enne: arrestati in treno i due autori. I carabinieri sono riusciti anche a recuperare l'oro sottratto all'anziana e 23mila euro in contanti. x.com