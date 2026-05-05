Novara così un' anziana è stata derubata negli anni per 150mila euro da una coppia di conoscenti

A Novara, un’anziana donna è stata truffata nel corso di diversi anni da una coppia di conoscenti, che le ha sottratto circa 150.000 euro. Gli investigatori hanno individuato e deferito due persone coinvolte nella vicenda, e sono stati sequestrati i soldi recuperati. La donna è stata raggirata con un tentativo di circonvenzione di incapace, e le autorità hanno avviato le procedure legali a loro carico.

Una coppia, a Novara, è stata accusata di aver approfittato della fragilità di un’anziana ultranovantenne per sottrarle ingenti somme di denaro. L’intervento è stato effettuato dopo che il personale di una filiale bancaria ha segnalato operazioni sospette richieste dalla vittima. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio la mattina del 12 febbraio, quando il personale di una filiale Intesa San Paolo di Novara ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I dipendenti della banca avevano notato alcune anomalie nelle operazioni richieste da una cliente ultranovantenne, accompagnata da due soggetti che si sono presentati come suoi nipoti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Novara, così un'anziana è stata derubata negli anni per 150mila euro da una coppia di conoscenti Notizie correlate Leggi anche: Dal sedicente carabiniere alla finta rapina: così un'anziana è stata derubata Anziana isolata dalla famiglia e raggirata per anni: finti nipoti le portano via oltre 150mila euro dal contoHanno isolato un'anziana di oltre novant'anni, allontanandola dalla famiglia per svuotarle il conto corrente. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il procuratore Ferrando: Vicini ai più fragili. Occorre prevenire e non solo reprimere; Mezzo chilo d’oro al finto maresciallo: va a segno il colpo dei truffatori. Anziana raggirata da finti nipoti: sequestri per oltre 150mila euro, scatta il braccialetto elettronicoUn tentativo sospetto allo sportello ha fatto scattare l’indagine, portando alla luce un presunto sistema di raggiri ai danni di un’anziana ultranovantenne. È quanto ricostruito dalla Polizia di Stato ... lavocedinovara.com