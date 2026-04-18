Antonella Elia è arrivata in finale al Grande Fratello Vip dopo aver battuto altri concorrenti al televoto. La sua presenza nel programma ha suscitato reazioni diverse, tra cui quella di Paola Caruso, che ha rivolto pubblicamente delle accuse e dichiarato di volerla denunciare. La situazione ha portato a insulti, minacce legali e tensioni tra le due donne, coinvolgendo anche gli spettatori del reality.

La vittoria al televoto di Antonella Elia scatena una reazione furiosa di Paola Caruso, che critica anche gli spettatori: insulti, accuse e minacce legali infiammano il reality. Dopo la decima puntata del Grande Fratello VIP Antonella Elia è la prima finalista ufficiale. Il pubblico ha scelto di premiarla al televoto, preferendola alle altre concorrenti in nomination, ovvero Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Una decisione che ha sorpreso molti nella Casa e che ha segnato un momento importante nel percorso del reality. Paola Caruso contro il televoto: "Sono schifata" La reazione più forte è stata quella di Paola Caruso, che già durante la diretta aveva espresso il suo malcontento alla conduttrice Ilary Blasi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antonella Elia finalista al GF Vip, Paola Caruso attacca: “La denuncio”

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