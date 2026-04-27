Una fiction originale trasmessa su Rai Uno approfondisce il personaggio di una notaio in una località del sud Italia, interpretata da un’attrice nota per il suo ruolo. La serie, che sta per concludersi, si distingue per una narrazione che combina elementi di commedia e fiction, cercando di rinnovare i canoni del genere e di superare gli stereotipi tradizionali. Tra i protagonisti ci sono due attrici che interpretano ruoli di rilievo nella storia.

Flavia Gatti cioè Leda e Maria Vera Ratti cioè Roberta Valente nell'originale fiction su Rai Uno che sta volgendo al suo termine. Già la configurazione delle due protagoniste appare acuta, efficace e ben congegnata: una bellezza solare, classica, verace e appariscente quella di Leda e una bellezza notturna, felina, introversa e volutamente velata (ma per questo ancora più intrigante) quella di Roberta in modo da generare una dialettica narrativa stimolante e completa che soddisfa tutti gli archetipi femminili. Una trama originale dove il ruolo notarile diventa un crocevia di storie, percorsi, casi umani, situazioni ambigue e borderline...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Roberta Valente. Notaio in Sorrento": una fiction originale e creativa che avvince e attrae nella sua logica emozionale ben architettata

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Tre puntate, tre domeniche sopra il 20% di share. Non è un caso, non è un colpo di fortuna: Roberta Valente Notaio in Sorrento funziona, e la Rai lo sa benissimo. Il merito principale va cercato nel cuore della serie: Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. Entrambi - facebook.com facebook

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