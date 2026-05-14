AnnunziaMolo! | la festa della parrocchia a Porta San Mamolo
La parrocchia della Santissima Annunziata e di San Mamolo ha annunciato la Festa Parrocchiale 2026, un evento che si svolgerà nel quartiere per tre giorni consecutivi. L'iniziativa è rivolta a famiglie, giovani e bambini, con l’obiettivo di promuovere incontri e momenti di convivialità tra i residenti. L’invito è rivolto a tutta la comunità locale, che potrà partecipare alle attività previste durante l’evento. La festa si terrà presso i locali della parrocchia, situata in Porta San Mamolo.
La comunità parrocchiale della Santissima Annunziata e di San Mamolo invita tutti a partecipare alla Festa Parrocchiale 2026, tre giorni di incontro, condivisione e convivialità aperti a famiglie, giovani, bambini e a tutto il quartiere. La festa vuole essere un’occasione per vivere insieme. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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