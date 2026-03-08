La Parrocchia in festa per la Festa di San Giuseppe

La parrocchia di San Giuseppe a Manfredonia ha organizzato una celebrazione speciale per la festa dedicata al santo. Durante l’evento, sono stati svolti momenti di culto e processioni che hanno coinvolto la comunità locale. La giornata si è conclusa con una serie di iniziative religiose e sociali, attirando numerosi partecipanti della zona. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle pratiche religiose.

Papa Leone XIV così ci parla di San Giuseppe commentando il Vangelo di Matteo, il quale ci viene presentato "in particolare, nel momento in cui Dio gli rivela, in sogno, la sua missione (cfr Mt 1,18-24). Ci propone così una pagina molto bella della storia della salvezza, il cui protagonista è un uomo fragile e fallibile, come noi, e al tempo stesso coraggioso e forte nella fede.(.)" Oltre a ciò, però, Giuseppe di Nazaret ci appare anche come una persona estremamente sensibile e umana. Lo vediamo quando, prima ancora che l'Angelo gli riveli il mistero che si sta compiendo in Maria, di fronte a una situazione difficile da comprendere e da accettare, egli non sceglie, nei confronti della sua futura sposa, la via dello scandalo e della pubblica condanna, ma quella discreta e benevola del ripudio segreto (cfr Mt 1,19).