Anno di prova docenti 2025 26 colloquio e test finale | in cosa consistono quando e come si svolgono
Per l'anno scolastico 202526, il percorso di formazione e prova per i docenti prevede un colloquio e un test finale. Questi esami si svolgeranno al termine del periodo di prova, che inizierà a settembre e si concluderà a giugno. Il colloquio mira a valutare le competenze didattiche e relazionali dei docenti, mentre il test finale comprende prove scritte e orali per verificare le conoscenze professionali. Le date esatte saranno comunicate dall'istituzione scolastica.
Il periodo di formazione e prova per l'anno scolastico 202526 si avvia verso la sua fase conclusiva: terminate tutte le attività previste dal DM 2262022, avendo svolto 180 giorni di servizio nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 giorni dedicati alle attività didattiche, il docente neoassunto deve sostenere il colloquio e il test finale dinanzi al Comitato di valutazione. Questo iter mira a verificare non solo le conoscenze teoriche, ma soprattutto la loro traduzione in competenze didattiche pratiche: vediamo insieme in cosa consiste. L'articolo Anno di prova docenti 202526, colloquio e test finale: in cosa consistono, quando e come si svolgono .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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