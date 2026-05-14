Anno di prova docenti 2025 26 colloquio e test finale | in cosa consistono quando e come si svolgono

Per l'anno scolastico 202526, il percorso di formazione e prova per i docenti prevede un colloquio e un test finale. Questi esami si svolgeranno al termine del periodo di prova, che inizierà a settembre e si concluderà a giugno. Il colloquio mira a valutare le competenze didattiche e relazionali dei docenti, mentre il test finale comprende prove scritte e orali per verificare le conoscenze professionali. Le date esatte saranno comunicate dall'istituzione scolastica.

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