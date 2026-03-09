Quando si terrà il sorteggio dei quarti di finale della FA Cup? Data ora TV live streaming online numeri dei palloni e programma degli ottavi di finale 2025 26

Il sorteggio dei quarti di finale della FA Cup 202526 si terrà in una data ancora da definire, con la cerimonia condotta da un ex vincitore della competizione. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e online, permettendo ai tifosi di seguire in tempo reale l’estrazione dei palloni. Le nove squadre rimaste conosceranno così il loro percorso verso le semifinali.

Le restanti nove squadre della FA Cup 202526 scopriranno il loro destino ai quarti di finale quando il sorteggio verrà effettuato da un ex vincitore della competizione. Joe Hart deciderà le sfide in quanto una serie di club della Premier League e gli sfavoriti Southampton e Port Vale mirano a fare un altro passo verso la finale di questa stagione. Hart ha alzato il trofeo come portiere del Manchester City nel 201011 e ha raggiunto la finale con il club nel 201213.

