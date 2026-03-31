Federica Pellegrini, in attesa del suo secondo figlio, ha condiviso su Instagram alcune immagini con il marito e un momento di convivialità. Nelle fotografie, ha scritto una frase sulla capacità di affrontare le sfide future. La pubblicazione ha suscitato reazioni di critica, con commenti che mettevano in dubbio la sua scelta del parto cesareo, a cui lei ha risposto con tono deciso.

Federica Pellegrini si prepara a diventare mamma per la seconda volta e nelle scorse ore ha postato su Instagram alcune foto abbracciata al marito Matteo Giunta e una mentre mangiano assieme: “Il pensiero è sempre stato quello. ‘Non so come faremo ma il modo lo troviamo’. Scrivere “l’ultima cena” fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così”. Un post semplice, per dire che tra poco la famiglia si allargherà. “Faccio il cesareo per un ottimo motivo ed è quello di non mettere in pericolo mia figlia”. Un post che ha attirato i leoni da tastiera: “Che patetica, con il cesareo non te ne accorgerai nemmeno, oltretutto con la nonna a casa”, scrive qualcuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so come faremo ma un modo lo troviamo”: Federica Pellegrini posta alcune foto prima del parto ma viene travolta dalle critiche. “Che patetica, col cesareo non te ne accorgerai”, lei replica a tono

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