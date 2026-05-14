La cantautrice annuncia il concerto finale del suo tour nei palasport, intitolato “Ma Noi Siamo Fuoco Capitolo II”, che si svolgerà a Roma. La tappa conclusiva segna la fine di un ciclo di esibizioni in vari centri italiani. I fan si preparano ad assistere alla performance dell’artista, che ha portato in scena il suo ultimo progetto musicale. La data rappresenta l’ultimo appuntamento della serie di concerti in programma.

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© Ezrome.it - Annalisa a Roma: Gran Finale di Ma Noi Siamo Fuoco

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